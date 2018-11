GoCoop al via

Per sostenere e rafforzare l’identità cooperativa, Legacoop ha posto i temi della corporate Governance al centro del proprio programma formativo, cogliendo una diffusa esigenza di riaffermare e di qualificare le competenze manageriali collocandole all’interno dei valori cooperativi. Da qui nasce il percorso di formazione GOcoop – La buona Governance cooperativa, promosso da Legacoop e organizzato da Qua.Dir e Demetra Formazione, che intende potenziare e uniformare le iniziative sviluppate nei territori, creando una scuola condivisa, un database di saperi e una community di docenti e cooperatori che si confrontano su buone pratiche, competenze e visioni.

Oggi il via alle edizioni di Bologna, Estense (Modena e Ferrara) e Imola: i 68 consiglieri di amministrazione provenienti da 30 cooperative seguiranno il corso di 32 ore approfondendo molteplici aspetti e responsabilità della figura del consigliere: la struttura e il governo dell’impresa cooperativa, il ruolo del CdA, le responsabilità, gli aspetti economico-finanziari, la produttività, la gestione del team.

Andrea Benini, Presidente di Legacoop Estense, intervenendo alla giornata inaugurale ha sottolineato l’importanza della preparazione degli amministratori per il buon funzionamento della cooperativa. “Ringrazio tutti voi che avete accettato dai soci la responsabilità di amministrare le vostre cooperative. Il vostro mandato è a tempo, ricevete la cooperativa in eredità da chi vi ha preceduto e dovete tramandarla a chi verrà dopo di voi, per cui è fondamentale amministrare con consapevolezza, studiare per acquisire tutti gli strumenti e le competenze che servono per farlo al meglio. Il percorso di Go Coop è per tutto il sistema cooperativo un percorso strategico.”

