Gluten Free Expo: due premi per Nonna Anita

Nonna Anita, la linea di prodotti gluten free di Gruppo Eurovo, azienda leader in Europa nel settore delle uova e ovoprodotti, si aggiudica ai Gluten Free Awards 2018 il premio per il miglior prodotto in due categorie. Il giovane brand di Eurovo ha conquistato le centinaia di visitatori del Gluten Free Expo di Rimini, invitati a esprimere la loro opinione sui prodotti in gara, portandosi a casa ben due premi grazie al preparato per torta Red Velvet nella categoria “Farine” e alle Fette biscottate integrali nella categoria “Fette biscottate”:

– Il preparato per Torta Red Velvet è un grande classico in versione senza glutine e senza lattosio, la ricetta tipica del Sud degli Stati Uniti famosa in tutto il mondo per il suo caratteristico colore rosso che la rende particolarmente adatta durante le feste natalizie;

– le Fette biscottate integrali con olio e farina di riso regalano alla colazione gusto e leggerezza. Ricche di fibre, senza glutine, senza grassi idrogenati e senza olio di palma, sono confezionate in 4 porzioni da 5 fette biscottate ciascuna per assicurare un croccante piacere ad ogni assaggio. Pronte da mangiare o da farcire a piacimento.

I prodotti Nonna Anita sono tutti senza glutine, senza olio di palma e senza grassi idrogenati. Oltre al gusto, Nonna Anita assicura la rapidità e la semplicità di esecuzione delle ricette. I suoi preparati per dolci, infatti, non hanno bisogno di altri ingredienti, solo di acqua, olio oppure panna, in quanto sono gli unici prodotti presenti sul mercato italiano a contenere già al loro interno uova di gallina allevate a terra. “Sono riconoscimenti prestigiosi perché ci sono stati conferiti dal pubblico e premiano l’impegno che mettiamo nel soddisfare le esigenze dei nostri consumatori. I nostri investimenti in ricerca e innovazione sono sempre più importanti perché vogliamo dare la possibilità a tutti, intolleranti o consumatori con particolari esigenze alimentari, professionisti e non, di consumare prodotti di alta qualità e di creare sfiziose ricette con preparati che riducono i tempi di preparazione e gli sprechi. La linea Nonna Anita è attenta alla sicurezza di chi soffre di intolleranze alimentari: 16 referenze della linea Nonna Anita sono iscritte nel Registro Nazionale dei Prodotti destinati ad un’Alimentazione Particolare, ovvero rientrano tra i prodotti acquistabili usufruendo dei buoni erogati dal Sistema Sanitario Nazionale”, dichiara Federico Lionello, direttore commerciale e marketing del Gruppo Eurovo.

