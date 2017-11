Gli studenti dell’Its Maker a lezione di stampa 3D

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra CRP Technology, azienda modenese leader a livello mondiale nel campo della stampa 3D professionale con i materiali compositi Windform, e ITS MAKER all’insegna dell’orientamento formativo e dell’istruzione tecnica superiore.

Il responsabile del reparto di Reverse Engineering di CRP Technology, l’ingegnere specializzato in Additive Manufacturing Matteo Levoni, terrà in qualità di docente il corso di “Lavorazione dei materiali” presso l’Istituto Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica e Packaging dell’Emilia Romagna (ITS MAKER), sede di Modena.

Al progetto partecipano i ragazzi iscritti al secondo anno del percorso formativo “Tecnico superiore in Progettazione Meccanica e Materiali”.

Il corso dell’ingegner Levoni verterà sulla storia della stampa 3D (con riferimento alla tecnologia di sinterizzazione laser) dalle origini fino ai giorni nostri.

Non mancherà un focus sui materiali Windform e i molteplici ambiti applicativi.

Il progetto terminerà con la visita degli allievi alle sedi di CRP Technology e CRP Meccanica.

“Siamo orgogliosi – dichiara Franco Cevolini, CEO e Direttore Tecnico di CRP Technology e CRP Meccanica – di contribuire alla diffusione delle cultura scientifica tra i giovani: ecco perché abbiamo confermato, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con l’ITS MAKER. Le lezioni frontali sono importantissime, ma è altrettanto importante portare i ragazzi in azienda, “far vivere” loro in maniera diretta il luogo in cui si produce eccellenza e trova pieno compimento il “Metodo CRP”, che abbiamo messo a punto grazie ad oltre 45 attività”.

L’ITS MAKER – Istituto Superiore Meccanica Meccatronica Motoristica e Packaging – nasce dall’unione delle tre Fondazioni ITS di Bologna, Modena e Reggio Emilia nel settembre 2013, diventando il cuore del polo tecnologico di area meccanica e meccatronica della Regione Emilia Romagna, il più grande ITS a livello nazionale.

