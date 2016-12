‘Ginnastica in Festa’ sbarca a Rimini dal 23/6 al 2/7

Si arricchisce di un nuovo appuntamento il calendario di Ieg-Italian Exhibition Group, la

società fieristica nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza. Nel quartiere fieristico riminese, dal 23 giugno al 2 luglio prossimi, andrà in scena ‘Ginnastica in Festa’ cui sono attesi oltre 13.000 iscritti e 70-80.000 persone tra atleti, accompagnatori, addetti ai lavori e pubblico durante le dieci giornate di gara. L’evento agonistico – spiega una nota – è organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym in collaborazione con la FGI, Federazione Ginnastica d’Italia. All’ultima edizione, la settima, sono stati oltre 13.000 gli iscritti, con 592 società presenti – a coprire tutte le 20 regioni italiane – impegnate su

12 campi. Durante le competizioni saranno coinvolti 110 fra giudici e ufficiali gara e uno staff di 80 persone, senza contare gli espositori che comporranno il villaggio commerciale.

L’appuntamento con la ginnastica consolida la vocazione di Ieg e del territorio riminese ad ospitare grandi appuntamenti sportivi: nella città romagnola si terranno le Final Eight di

Coppa Italia della serie A di basket, in programma dal 16 al 19 febbraio prossimi; Sportdance, i campionati di danza sportiva della Fids, in calendario dal 10 al 16 luglio; oltre,

ovviamente, al grande RiminiWellness in programma dall’1 al 4 giugno.

Riproduzione riservata © 2016 viaEmilianet