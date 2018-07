GIMA TT entra ufficialmente nel mercato Cinese

L’accordo, siglato alla presenza delle autorità governative a compimento di un percorso iniziato nel corso del 2017 con il riconoscimento di GIMA TT quale fornitore certificato dal governo Cinese, prevede la fornitura di linee complete di confezionamento di prodotti convenzionali. Il controvalore atteso è pari a circa 80 milioni di euro con consegne nei prossimi anni con la possibilità di evolvere in ulteriori progetti dedicati al settore dei prodotti di nuova generazione a rischio ridotto (c.d. Reduced-Risk Products).

Nel commentare l’accordo, il management presente alla firma e rappresentato dal Presidente Sergio Marzo, dall’Amministratore Delegato Fiorenzo Draghetti e dal Direttore Generale Stefano Cavallari, ha dichiarato: “Questo contratto costituisce il primo traguardo sul mercato Cinese e premia la nostra volontà di entrare in questa area geografica molto importante. La Cina rappresenta il principale mercato mondiale per il consumo di tabacco ed offre un potenziale altrettanto significativo nello sviluppo dei prodotti di nuova generazione, area di nostra specializzazione. Questo primo progetto è estremamente rilevante in quanto rappresenta l’accesso a future forniture di linee di confezionamento non solo per le sigarette convenzionali, ma soprattutto per i prodotti di nuova generazione. I vantaggi competitivi che caratterizzano la nostra tecnologia sono stati riconosciuti dai clienti Cinesi a conferma della capacità di GIMA TT di continuare a creare innovazione e valore. Attraverso questo contratto GIMA TT amplia ulteriormente la propria base clienti, estendendo la presenza in Asia oltre a Giappone, Corea, Singapore, Indonesia, Cambogia ed Hong Kong, e le applicazioni di prodotto, confermandosi leader tecnologico. Attraverso la flessibilità delle proprie piattaforme GIMA TT viene sempre più riconosciuta come il partner tecnologico di riferimento per la realizzazione ed il confezionamento dei prodotti convenzionali e di nuova generazione, con questi ultimi che stanno registrando una forte crescita sul mercato mondiale. Questa nuova pietra miliare da noi raggiunta – conclude il management della Società – rappresenta la conferma della validità del percorso che GIMA TT ha intrapreso sia in termini di eccellenza tecnologica sia di capacità nel rispondere alle esigenze del mercato di riferimento, con la possibilità di diventare uno dei principali fornitori di linee complete per un numero crescente di clienti in un mercato sempre più globale”.

