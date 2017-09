Gima, in borsa il 30-40% del capitale

Il collocamento delle azioni Gima Tt sarà rivolto esclusivamente a investitori qualificati e avrà ad

oggetto tra il 30% e il 40% del capitale della Società, considerato l’esercizio dell’opzione greenshoe. Lo comunica l’azionista Ima, precisando che ad esito del collocamento è

previsto mantenga una partecipazione non inferiore al 60% di

Gima Tt. Gima Tt e Ima assumeranno un impegno di lock-up di 180 giorni

dalla data di avvio delle negoziazioni. Simili impegni di lock-up per un periodo di 365 giorni, dalla data di avvio delle negoziazioni, saranno assunti nei confronti dei joint global

coordinators da alcuni amministratori di Gima Tt. Il collocamento sarà avviato compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al via libera di Borsa

Italiana e Consob. BofA Merrill Lynch, Equita, Mediobanca e UniCredit agiranno come joint global coordinators e joint bookrunners. Equita agirà inoltre anche in veste di

sponsor.

