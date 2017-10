Germania paese ospite ad Argillà Italia

Faenza si prepara ad Argillà Italia, festival biennale della ceramica internazionale che per l’edizione 2018 ha scelto la Germania come Paese ospite e sarà in programma dal 31 agosto al 2 settembre.

E’ dal 2008 che la cittadina, tra le capitali mondiali della maiolica, ospita ogni due anni ceramisti, artisti e altri professionisti del settore alla mostra-mercato nata come spin-off della francese Argillà, che si tiene dal 1991 ad Aubagne, vicino Marsiglia. La manifestazione di Faenza è organizzata dalla fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche insieme al Comune e in collaborazione con l’Associazione Italiana Città della Ceramica. Per i ceramisti e gli espositori tecnici – ne sono previsti soltanto 200 e la selezione sarà compiuta da una giuria specializzata – c’è tempo fino al 29 dicembre 2017 per presentare la domanda di partecipazione.

Alla Germania sarà dedicato un programma di eventi, mostre, conferenze e agevolazioni per i ceramisti tedeschi che intendono partecipare alla mostra.

