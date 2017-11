Generali: utile 9 mesi a 1463 mln, stabili i premi

Generali segna nei primi nove mesi dell’anno un utile netto di 1.463 milioni, flessione del 9,9% dallo stesso periodo del 2016, per effetto anche delle attività operative cessate di -253

milioni, con una minusvalenza sulle attività olandesi. L’utile è in linea al consensus degli analisti che si attestava a 1.427 milioni. Prima delle attività cessate il risultato cresce del 7,2%. I premi sono stabili a 51.638 milioni, come è stabile il risultato operativo per 3.620 milioni.

