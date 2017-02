FruttaWeb, 300mila euro dai business angels di Iag

IAG – Italian Angels for Growth, il principale network di business angels in Italia, ha investito

235.000 euro in FruttaWeb, il primo e-commerce italiano di ortofrutta grazie al quale è possibile scegliere tramite computer o smartphone tra oltre 1.300 varietà di frutta, verdura, cereali e spezie e riceverle direttamente a casa o in ufficio entro le 48 ore. A quest’operazione si è aggiunto l’imprenditore del settore Oscar Zerbinati che ha messo a disposizione 50.000 euro. Lo rende noto un comunicato di Fruttaweb, nel sottolineare che questo investimento permetterà alla società “di espandere il suo business, ampliando la gamma dei prodotti e potenziando la linea biologica, attraverso un accordo con uno dei marchi di frutta e verdura più importanti nel settore”. FruttaWeb nasce dall’esperienza di oltre 40 anni della famiglia Biasin come coltivatori diretti, tra i migliori produttori in Emilia Romagna di cocomeri e primi ad aver aperto un ortofrutta esotico nel bolognese. Nel 2013 il figlio Marco decide di passare al digitale, creando la prima piattaforma di e-commerce del settore, che in oltre tre anni ha già raggiunto

13.000 famiglie, spedendo 270.000 prodotti. “Nel 2016 abbiamo preso in esame 298 progetti, ne abbiamo analizzati 48, 15 sono stati presentati ai soci e 8 sono stati finanziati, aumentato gli investimenti del 68% rispetto al 2015, da 2,2 milioni a 3,8 milioni” – ha dichiarato Antonio Leone,

presidente di Iag – Frutta Web ci ha convinto per il suo modello di business basato su qualità del prodotto e capillarità della consegna in tutta Italia e si rivolge a quei consumatori – sempre più numerosi – delusi dalla qualità media della frutta da supermercato.” “Vogliamo colmare il gap tecnologico che caratterizza il settore ortofrutticolo – afferma Marco Biasin – Nelle altre aree

merceologiche l’offerta online è già variegata: anche l’ortofrutta si merita il proprio spazio sullo smartphone delle persone. Vogliamo mostrare che se esiste una differenza tra una maglietta e una maglietta targata Giorgio Armani, allora ancor di più esiste una differenza tra una cipolla e una cipolla Ramata di Montoro. Basta conoscerla e poter raccontare alle persone come riconoscerlo”.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet