Francesco Faella nuovo presidente Tetra Pak Italia

Francesco Faella è il nuovo Presidente di Tetra Pak Italia, al posto di Giulio Mengoli, che assume il ruolo globale di Vice Presidente nell’area Ricerca e Sviluppo.

Francesco Faella, ingegnere elettrico, ha maturato una ventennale esperienza manageriale internazionale, sia esternamente, che all’interno del Gruppo, ricoprendo, come ultimo incarico, il ruolo di Amministratore Delegato per Tetra Pak Sud-Est Europa.

“Sono onorato di essere stato indicato alla guida di Tetra Pak Italia – afferma Francesco Faella – Proteggere la bontà è la nostra promessa quotidiana, che si fonda sul principio della Sostenibilità, mettendo al centro le persone e la salvaguardia dell’ambiente. Ora la mia priorità è conoscere e ascoltare i nostri clienti per mettere a frutto il valore aggiunto che la nostra azienda può offrire allo sviluppo del loro business e valorizzare l’eccellenza del made in Italy in Italia e nel mondo”.

