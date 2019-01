Focchi, prestigiosa commessa a Londra

Commessa di prestigio a Londra, per il gruppo riminese Focchi, specializzato nel design e nella costruzione di involucri per grandi progetti. L’azienda romagnola, spiega in una nota l’amministratore delegato, Maurizio Focchi è stato chiamato “dallo storico studio di architettura inglese Bennetts Associates per realizzare l’involucro del nuovo headquarters di Facebook”. Il colosso americano guidato da Mark Zuckerberg ha infatti scelto i due edifici di 11-21 Canal Reach, il nuovo progetto al quale sta collaborando Focchi – nell’area londinese di King’s Cross Central – per la sua nuova centrale operativa nel Regno Unito. “Sostenibilità e innovazione hanno rappresentato le parole d’ordine durante la fase di progettazione di questo complesso”, puntualizza Focchi la cui azienda, nata a Rimini nel 1914, è impegnata, in Italia nella realizzazione dell’involucro della Torre Libeskind a Milano nel quartiere CityLife, dove ha già completato la Torre Allianz-Isozaki, mentre in Gran Bretagna è coinvolto in oltre dieci cantieri e, a New York, sta realizzando un nuovo edificio di dieci piani a Coney Island Avenue, e sta terminando Solar Carve Tower, sulla High Line.

Riproduzione riservata © 2019 viaEmilianet