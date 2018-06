Florim pubblica il nuovo bilancio di sostenibilità

Festeggia quest’anno la decima edizione il Bilancio di Sostenibilità Florim, il report annuale che offre una sintesi dei risultati ottenuti dall’azienda in ambito economico, sociale e ambientale. Il documento condivide con gli stakeholder in modo trasparente e sintetico i valori, le azioni e i risultati conseguiti dal Gruppo, annunciando gli obiettivi in programma per il prossimo futuro. “Siamo giunti alla decima edizione del nostro Bilancio di Sostenibilità, traguardo che segna, all’interno del Gruppo, un periodo di enormi cambiamenti che ebbero inizio proprio quando la crisi epocale, che ha investito l’economia mondiale, iniziava a mietere vittime e terrorizzava i mercati”. Sottolinea il Presidente Claudio Lucchese nella lettera di introduzione a questa edizione del Bilancio. “Non posso che esprimere grande soddisfazione nel leggere i numeri economici e finanziari che, da quel nebuloso 2008 fino ad oggi, hanno disegnato una curva in continuo miglioramento in tutte le variabili fondamentali”. Parole di soddisfazione che trovano conferma nei numeri. Il profilo economico di sintesi restituisce infatti dati significativi di miglioramento su tutti gli indicatori fondamentali: ricavi netti: 424,8 Mln di € (+4,5% dal 2016) – EBITDA: 123,2 Mln di € (+14,9% dal 2016) – investimenti totali: oltre 103 Mln nel 2017. “Senza dubbio la sfida continua ad essere molto impegnativa per il costante mutamento negli equilibri di mercato e impone altissima concentrazione per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo e che leggerete nelle pagine del fascicolo”. Continua il Presidente Lucchese che conclude con un ringraziamento a “tutti i collaboratori del Gruppo Florim, di cui sono particolarmente orgoglioso, per l’impegno instancabile, il senso di appartenenza e la partecipazione ai valori dell’azienda”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet