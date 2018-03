VEZZANI NUOVO INVESTOR RELATOR DI ENERGICA CHE COMPLETA IL BOND

modena 7 marzo 2018 Energica Motor Company ieri ha approvato l’emissione della sesta e settima tranche del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall’assemblea in data 6 marzo 2017 per un importo complessivo pari a Euro 800.000 relativa alla sesta e settima tranche nell’ambito dell’accordo di investimento (il “Contratto Atlas”) con il quale Atlas Special Opportunities si è impegnata a sottoscrivere in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, 400 obbligazioni convertibili in azioni, per un controvalore totale pari ad Euro 4.000.000. Si rammenta che il Contratto Atlas prevede la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione delle obbligazioni stesse in nove tranche, di cui la prima per 80 obbligazioni e per un controvalore complessivo pari a Euro 800.000 e le successive 8 tranche del valore di Euro 400.000 cadauna.

La Società comunicherà con apposito comunicato l’avvenuta emissione.

Inoltre nel CDA odierno è stato deciso di incaricare il Sig. Andrea Vezzani nel ruolo di Investor Relator della Società.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet