In vetrina a Taste le novità dell’Azienda Agricola Bertinelli

PARA 9 MARZO 2018 Bertinelli sarà protagonista alla XIII edizione di Taste: in programma dal 10 al 12 marzo alla Stazione Leopolda di Firenze, il salone – nato dalla collaborazione di Pitti Immagine con il “gastronauta” Davide Paolini – porta in vetrina le migliori produzioni di nicchiaprovenienti da tutta Italia.

Impegnata dal 1895 nella produzione di Parmigiano Reggiano sulle colline parmensi, a Taste l’Azienda Agricola Bertinelli presenta ufficialmente la sua nuova immagine, che trova una sintesi perfetta nel concetto di “BuonEssere”. Non solo i prodotti targati Bertinelli sono di ottima qualità ma sono anche “fatti bene”, quindi salutari per chi li sceglie: acquistare il Parmigiano Reggiano Bertinelli significa sposare uno stile di vita all’insegna dello stare bene, oltre a garantirsi un’esperienza gustativa unica.

Esempio reale di integrazione verticale, l’Azienda Agricola Bertinelli gestisce in proprio tutti i comparti della filiera della DOP, a cominciare dalla produzione dei foraggi e del latte. Pur rimanendo fedele a una tradizione millenaria, con l’obiettivo di distinguersi dai competitor e di conquistare nuovi mercati, negli ultimi anni la Bertinelli ha valorizzato il Re dei Formaggi adeguando l’offerta alle esigenze del mercato: sono nati così, nell’ordine, il Parmigiano Reggiano Millesimato, il Parmigiano Reggiano Kosher e il Parmigiano Reggiano Halal.

Tre sono le novità di prodotto che l’Azienda Agricola Bertinelli porta in vetrina a Firenze. A spiegare perché è il CEO Nicola Bertinelli, “Per noi essere a Taste è importante per due motivi. Parliamo innanzitutto di un appuntamento molto apprezzato dai professionisti della food culture, con una dimensione sempre più internazionale: nel 2017 i buyer sono aumentati del 9%, con ottime performance da Germania (+60%) e Stati Uniti (+10%), che sono mercati strategici per la Bertinelli. In secondo luogo, Taste è un viaggio alla scoperta del gusto tra tradizione e innovazione, con un focus sui trend in atto e una caratterizzazione lifestyle. Tutti concetti cardine della nostra filosofia aziendale”.

La prima novità è il Parmigiano Reggiano Halal, di cui l’Azienda Agricola Bertinelli aveva annunciato l’avvio della produzione in occasione di Taste 2017. Disponibile per il mercato da fine 2017, il Parmigiano Reggiano Halal è un prodotto che concilia il disciplinare del Parmigiano Reggiano DOP, definito dal Consorzio, con la normativa islamica sul cibo basata sull’interpretazione del Corano. La natura Halal del Parmigiano Reggiano Halal è riconosciuta da Halal Italia, l’ente italiano di riferimento per la certificazione Halal nel settore alimentare.

La seconda novità è la Scalata del Gusto: spicchi di Parmigiano Reggiano di quattro differenti stagionature. Ognuna con caratteristiche proprie: mentre il Parmigiano Reggiano 24 mesi è friabile e granuloso e presenta sentori di fieno e note di burro fuso, quello stagionato 30 mesi lascia percepire al palato note di frutta secca e spezie. La stagionatura a 36 mesi dona invece al Parmigiano Reggiano intensità di sapori, con un gusto deciso e ricordi di cuoio. Si arriva così alla “cima” ideale del gusto: il Parmigiano Reggiano stravecchio, stagionato 48 mesi, con sentori di cuoio e spezie in equilibrio tra loro. Al palato il Re dei Formaggi è ricco di suggestioni sensoriali e presenta una mineralità intensa. Si scioglie in bocca.

La terza novità di casa Bertinelli è la Crema al Parmigiano Reggiano Millesimato 24 mesi. Assolutamente naturale, priva di conservanti e lattosio, questa crema è preparata utilizzando Parmigiano Reggiano Millesimato (ottenuto esclusivamente con il latte vaccino crudo proveniente da bovine che abbiano partorito da non più di 100 giorni: un latte più ricco di proteine e calcio), Malvasia dei Colli di Parma e olio. Il risultato è una salsa appetitosa ed estremamente versatile, che si sposa con primi piatti e risotti ed è ottima anche come appetizer, spalmata su crostini oppure come farcitura di barchette di pasta brisé, accompagnata a mousse di salmone o a frutta fresca, dall’uva ai frutti rossi.

Infine, a Taste, l’Azienda Agricola Bertinelli presenta la partnership con Tortellini Soverini, azienda artigianale di pasta fresca e ripiena, che produce specialità bolognesi ed emiliane. Il Parmigiano Reggiano Millesimato, nelle stagionature 24 e 36 mesi, è stato scelto dalla Tortellini Soverini come ingrediente per i suoi tortellini bolognesi. “Si tratta di una collaborazione che ci riempie di orgoglio – spiega Nicola Bertinelli – perché parliamo di una realtà che è molto attenta alla selezione delle materie prime: ad esempio, utilizza soltanto uova fresche, farina di grano tenero speciale con basso contenuto di ceneri, semola ottenuta da grano Kronos. A questi ingredienti di eccellenza si aggiunge ora il nostro Parmigiano Reggiano Millesimato, che contribuirà a rendere ancora più speciali questi tortellini”.

