Vending: Selecta completa acquisizione di Argenta

CARPI 28 EBBRAIO 2018 Selecta Group B.V., gruppo svizzero al top mondiale nel settore del veding, ha annunciato di aver completato l’acquisizione del Gruppo Argenta di Carpi, player storico nei servizi di vending e nella distribuzione automatica in Italia, dalla Motion Equity Partners.

Le attività di Argenta in Italia si integrano coerentemente con quelle di Selecta che fino a oggi non era ancora presente nel nostro paese.

La società è ampiamente riconosciuta come un punto di riferimento sia per la sua eccellenza operativa sia per la sua leadership nel settore dei servizi di caffetteria e delle innovazioni nella distribuzione automatica, inclusi i MicroMarket, tecnologie di pagamento “cashless” (senza contanti) e offerte di vendita al dettaglio di alimenti salutari e on the go.

David Flochel, CEO di Selecta, ha commentato: “L’acquisizione conferisce alle nostre aziende una piattaforma di carattere unico e permetterà di trarre vantaggio e imparare dalle migliori attività italiane di Argenta, da applicare a livello europeo. Con KKR, il nostro azionista di maggioranza, abbiamo un forte investitore dalla nostra parte che ci sostiene nella crescita e nello sviluppo delle nostre attività in Europa”.

La società combinata ha ricavi pro forma di oltre 1,5 miliardi di euro e un Ebitda pro forma di circa 240 milioni di euro escluse le sinergie attese superiori a 45 milioni di Euro previste dall’integrazione di Selecta con Pelican Rouge B.V.

