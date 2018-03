Utili a 10,2 milioni per Banca Euromobiliare (Credem)

reggio emilia 23 febbraio 2018

Banca Euromobiliare, l’istituto specializzato nel private banking del gruppo Credem , ha chiuso il 2017 con un utile netto a 10,2 milioni di euro, in aumento del 42% rispetto all’anno precedente. Nel 2017 le consistenze patrimoniali della clientela (esclusi gli impieghi) sono risultate in crescita del 6,9%, passando da 10,3 miliardi a 11 miliardi. Le consistenze gestite hanno registrato un aumento sia in valore assoluto (+566 milioni, +8,1%) sia come incidenza sul totale delle consistenze (dal 68,4% al 69,1% ).

