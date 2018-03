UNIPOLSAI HA CHIUSO IL ROADSHOW PER BOND TIER2 DECENNALE DA 500 MLN

BOLOGNA 22 FEBBRAIO 2018 E’ terminato ieri a Londra il roadshow, avviato lo scorso 16 febbraio, relativo al lancio di un’obbligazione subordinata Tier2 per un ammontare di 500 milioni (senza possibilità di aumento) da parte UnipolSai. È quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, confermando che il titolo avrà scadenza decennale e struttura ‘bullet’. Il titolo ha rating atteso ‘Ba1’ da Moody’s e ‘BB’ da Fitch. Lo scorso 9 febbraio, in occasione della pubblicazione dei risultati 2017, nella nota rilasciata la compagnia bolognese sottolineava che “Il cda ha autorizzato l’emissione, a valere sul Programma Emtn ed entro il 31 dicembre 2018, di un prestito obbligazionario subordinato Tier2 ai sensi della Direttiva Solvency II, dell’importo massimo di 500 milioni in linea capitale, cui procedere qualora ricorrano idonee condizioni di mercato”.