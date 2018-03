UNIPOLSAI: SU BOND DA 500 MLN ORDINI PARI A 3 VOLTE TARGET EMISSIONE

bologna 23 febbraio 2018 L’emissione di un bond da 500 milioni di euro da parte di UnipolSai ha ricevuto ordini da circa 200 investitori, per un ammontare pari a circa tre volte il target dell’emissione. Lo comunica il gruppo assicurativo in una nota. Si tratta dell’avvio del collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 della durata di dieci anni e destinato a investitori qualificati. La scadenza e’ prevista a marzo 2028, con una cedola pari al 3,875% (con uno spread sul tasso di riferimento pari a 274,5 punti base). Il collocamento e’ curato da Jp Morgan, Mediobanca e UniCredit in qualita’ di Joint lead managers.

