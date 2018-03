UNICREDIT SOSTIENE LE FILIERE ZOOTECNICHE A PARMA

PARMA 12 FEBBRAIO 2018 E’ stata firmata in Emilia la prima convenzione relativa al Progetto Filiere Agroalimentari voluto da UniCredit per le imprese italiane del settore.

L’intesa è dedicata alla filiera suinicola e nata dalla collaborazione con Confagricoltura Emilia Romagna.

L’accordo è stato siglato con il Prosciuttificio San Michele – Terre Ducali (Parma).

Il Gruppo bancario riconosce il potenziale delle filiere e ne rafforza il valore grazie ad un progetto rivolto alle aziende del settore.

Un’altra iniziativa a supporto dell’agroalimentare italiano per il quale UniCredit nell’ultimo biennio ha erogato nuova finanza per più di 3,3 miliardi di euro sul perimetro nazionale; oltre 617 milioni di euro in Emilia Romagna e circa 64milioni di euro sull’area di Reggio Emilia.