Transcoop: entra in network europeo con Astre Italia

REGGIO EMILIA 12 FEBBRAIO 2018 Transcoop, operatore italiano del settore del full truck load, è entrato a far parte di Astre Italia attivo da 25 anni (oltre 20 associati in Italia), membro del network europeo di Pmi del trasporto e della logistica che conta oltre 170 aziende associate. Transcoop è formata da 280 imprese di piccole e medie dimensioni e fattura oltre120 milioni di euro tra trasporti e servizi. I dipendenti sono 90. E’ nata nel 1980 dalla fusione di CAPA, CAR, Coop Autotrasporti Rubiera, Coop Autotrasporti Bibbiano, cui si è aggiunta nel 1984 CBR (Cooperativa Birocciai Reggiani). Transcoop esegue le prestazioni di servizio con la disponibilità esclusiva dei mezzi di oltre 300 imprese associate mono e pluriveicolari per un totale di quasi 900 mezzi trainanti in tre divisioni di trasporto più un’area logistica: centinato, refrigerato e cassonato, che aggrega i settori dei mezzi speciali. Oltre al controllo di Travel Srl, azienda specializzata nel trasporto e navettaggio del comprensorio ceramico reggiano-modenese, Transcoop partecipa direttamente in Aziende operanti nei settori Magazzinaggio e Logistica, come Quanta Stock and Go S.r.l. e U.T.Logistica S.r.l. Transcoop inoltre fa parte del consorzio ASTRA, gruppo di aziende specializzate nelle attività di caratterizzazione, trasporto e smaltimento di rifiuti, nella gestione d’impianti di recupero, ripristini ambientali e discariche, bonifiche e messa in sicurezza di siti contaminati, nei servizi di igiene ambientale, nei servizi ambientali integrati in ambito industriale.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet