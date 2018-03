Top Utility 2018, Hera si conferma al vertice della sostenibilità in Italia

BOLOGNA 23 FEBBRAIO 2018 Raggiungere livelli di eccellenza in un ambito o settore non è impresa semplice, confermarsi negli anni lo è ancora meno. È quanto è riuscito a fare il Gruppo Hera in occasione della sesta edizione della Top Utility Analysis, che ha individuato nell’azienda bolognese la migliore in Italia per la sostenibilità, tra le 100 principali società di pubblico servizio del Paese.

L’indagine, redatta dalla società professionale indipendente Althesys, ha premiato Hera per “l’attenzione all’uso efficiente dell’energia e delle risorse, per i migliori risultati in tema responsabilità sociale e per il ruolo centrale che la sostenibilità ricopre nelle strategie dell’azienda”. Il riconoscimento bissa quello già ottenuto nello stesso ambito nel 2015 e si va ad aggiungere al premio Top Utility Assoluto ricevuto nel 2013 e al Top Utility Comunicazione del 2014.