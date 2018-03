TONINO LAMBORGHINI HA PRESENTATO GLI OCCHIALI DA SOLE E VISTA AL MIDO

BOLOGNA 28 FEBBRAIO 2018 La bolognese Tonino Lamborghini ha presentato alla fiera Mido la prima collezione di occhiali da sole e da vista, frutto dell’accordo di licenza siglato qualche mese fa con l’azienda specializzata nel settore ottico Avm 1959. “L’heritage della famiglia Lamborghini, la forte connotazione sportiva, la ricerca nei materiali e negli stili sono solo alcune delle caratteristiche principali di questa nuova collezione rivolta ad un target alto”, ha spiegato Ferruccio Lamborghini, vice presidente di Tonino Lamborghini. “L’occhialeria fa parte del nostro core business e rappresenta oggi circa il 35% del fatturato dell’azienda. Crediamo che attraverso la collaborazione con Avm 1959 questa percentuale, orgogliosamente in crescita continua da tre anni, possa ulteriormente incrementare”.

Oltre al comparto degli occhiali, l’azienda ha sviluppato un vero e proprio programma lifestyle. “Il 2017 è stato un anno positivo, ma intenso perché ha visto l’inizio di alcuni progetti che hanno bisogno di un periodo di start up, dai 9 ai 12 mesi per ingranare, come il progetto ‘hotellerie’ che sta proseguendo con un’apertura prevista entro la fine del 2018 e un’altra programmata per il 2019. Importante è anche il piano ‘residence’ in Cina con un nuovo accordo siglato a gennaio con un’azienda di real estate. Ripartirà poi anche il progetto per i golf kart elettrici, prodotto che rientra proprio nel dna del marchio già dal 1990, ma che nel tempo ha subìto una piccola flessione. Vogliamo farlo ripartire presto soprattutto grazie all’accordo siglato con un partner indiano”, ha concluso Lamborghini.

