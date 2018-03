Siti-B&T: ‘Kid’ su warrant e Poc reso disponibile su sito

sassuolo 21 febbraio 2018 Siti-B&T, societa’ quotata sull’Aim Italia attiva nell’industria ceramica mondiale, ha reso disponibile sul suo sito internet, nella sezione dedicata agli obbligazionisti e ai possessori di warrant, il Kid (Key Information Document) relativo ai ‘Warrant Siti-B&T 2016-2021’ e al ‘Siti B&T Convertibile 4% 2016-2021′. Il gruppo, specifica una nota, si riserva di integrare e/o modificare i Kid pubblicati anche sulla base degli orientamenti che dovessero essere resi noti successivamente dalle competenti Autorita’ di Vigilanza. Il Key Information Document, in dettaglio, e’ un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con l’obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalita’ facilmente fruibile e comprensibile per l’investitore – in base al Regolamento Europeo in materia di PRIIPs relativo ai prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati – con cui si vuole garantire la comparabilita’ tra i diversi prodotti e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti.

