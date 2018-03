SIFÀ scende in campo come automotive sponsor di A.C. Reggiana 1919

reggio emilia 8 marzo 2018 – SIFÀ, Società Italiana Flotte Aziendali, scende in campo al fianco di A.C. Reggiana 1919 in qualità di automotive sponsor per le stagioni 2017/2018 e 2018/2019.

Nell’ambito della sponsorizzazione biennale, l’azienda a capitale interamente italiano (controllata da BPER Banca) che opera con modalità innovative e soluzioni personalizzate nel settore del Noleggio a Lungo Termine di veicoli e flotte aziendali, ha messo a disposizione della squadra granata 2 autovetture, brandizzate con colori e loghi societari.

Le auto sono state consegnate nei giorni scorsi dal Direttore Generale di SIFÀ Paolo Cuoghi allo staff dirigenziale della società.

“Annunciamo con grande piacere l’accordo di sponsorizzazione biennale della A.C. Reggiana 1919: sosteniamo il progetto di crescita che sta portando avanti Mike Piazza e crediamo nelle ottime potenzialità della squadra” – commenta Paolo Cuoghi, Direttore Generale di SIFÀ. – “Il 2018 per la squadra granata è iniziato in modo molto positivo, così come per SIFÀ, e ci auguriamo che il team possa proseguire in questa direzione, raggiungendo gli ambiti play off”.

Continua Cuoghi: “Questo sodalizio si fonda sulla condivisione di valori comuni come il forte spirito di squadra e di una mentalità improntata all’innovazione e al miglioramento continuo per puntare sempre all’eccellenza. Grazie a questo approccio siamo riusciti in pochi anni ad affermarci tra i top player nel settore del Noleggio a Lungo Termine di auto e flotte aziendali, registrando nel 2017 performance di crescita eccezionali, come l’incremento del +190% del nostro parco auto circolante rispetto al 2016.”

“Sin dal primo appuntamento è nata una bellissima relazione con SIFÀ, perché le due società hanno una vision molto simile” – le prime impressioni del Presidente Mike Piazza subito dopo la firma dell’accordo – “Constatare che un’azienda importante come SIFÀ non ha voluto negoziare l’accordo, ma lo ha voluto fare, mi ha fatto capire che il lavoro che stiamo facendo è importante e riconosciuto. SIFÀ è una realtà brillante, giovane e dinamica, che continua a crescere a ritmi importanti, perché ha una struttura efficiente e ben organizzata ed offre un prodotto di alta qualità. Quando ho presentato al mio team di lavoro questo accordo ho detto loro che SIFÀ non deve essere considerato solo come un partner, ma deve rappresentare un modello da seguire se anche noi vogliamo proseguire nel processo di crescita avviato”.