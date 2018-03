RUMORS: PIETRO FERRARI IN CORSA PER PRESIDENZA BPER

MODENA 7 MARZO 2018 Ai piani alti di BPER arrivano tanti rumors, tante anticipazioni dal mondo finanziario milanese, in vista del rinnovo del Cda, il primo nell’era Spa, e dalle pagine di MF arriva una nomination “di gran calibro”. La lista di maggioranza dovrebbe essere definita anche nei dettagli tra pochi giorni: martedì prossimo 13 marzo. Il nome di spicco per la Pietro Ferrari , attuale presidente di Confindustria Emilia Romagna e amministratore della banca (come membro del comitato esecutivo) con un legame di lunga data. Rimangono aperte altre strade: la riconferma dell’attuale numero uno della banca, Luigi Odorici e la candidatura di Carlo Corradini, commercialista modenese.

Certamente BPER banca giocherà un ruolo rilevante nel nuovo risiko bancario dopo la recente acquisizione di Carife. Se da un lato all’orizzonte potrebbe esserci l’acquisizione di Unipol Banca dal socio di maggioranza, dall’altro Bper potrebbe proiettarsi verso la Liguria dove Carige potrebbe presto avviare la ricerca di un partner.