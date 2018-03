Il roadshow ELITE-Confindustria per selezionare le migliori aziende italiane fa tappa a Bologna

bologna 21 febbraio 2018 Il roadshow ELITE-Confindustria per selezionare le nuove società ELITE ieri ha fatto a Bologna. Il presidente di Confindustria Emilia Alberto Vacchi ha sottoscritto nell’occasione la partnership “ELITE-Confindustria Emilia” che prevede tra i diversi punti della collaborazione anche vantaggi dedicati alle società associate a Confindustria Emilia che entreranno in ELITE.

ELITE è il programma internazionale di Borsa Italiana, nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria, dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. ELITE dà accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la visibilità e attrattività delle imprese, le mette in contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo.

La community di ELITE è oggi caratterizzata da oltre 700 aziende di 28 Paesi in tutto il mondo in rappresentanza di 34 settori che generano oltre 55 miliardi di euro di ricavi aggregati per oltre 250.000 posti di lavoro in tutta Europa e non solo.

Il roadshow rientra nelle attività di ELITE e Confindustria dedicate a supportare la crescita e lo sviluppo delle imprese attraverso l’accesso ai mercati dei capitali e agli strumenti di finanza alternativa.

Andrea Tessitore, Responsabile del progetto ELITE – Confindustria, ha commentato:

Nell’area di Bologna, Ferrara e Modena sono localizzate alcune tra le PMI più dinamiche d’Europa. La tappa del Roadshow di Bologna ha l’obiettivo di far aderire le realtà più virtuose del territorio al progetto ELITE per supportarle nel loro percorso di crescita non solo dimensionale, ma anche culturale attraverso una piattaforma di servizi on line e off line con focus sul mercato dei capitali e più specificamente sulle alternative disponibili per finanziare tale crescita”

Alberto Vacchi, Presidente di Confindustria Emilia Area Centro, ha dichiarato:

“Ritengo che l’offerta di servizi integrati e le competenze industriali, finanziarie e organizzative di altissimo livello che il programma di sviluppo Elite mette a disposizione possano rappresentare un prezioso sostegno alla crescita, all’efficienza e all’attrattività delle nostre imprese associate e una grande opportunità per lo sviluppo di progetti innovativi, a conferma della solidità del modello di business e della strategia sviluppata dalle realtà più virtuose del nostro territorio”.

