Riconoscimento dell’Aceto Balsamico di Modena a Dubai

modena 23 febbraio 2018 “100 per100 Italian in Dubai” va al Borro Tuscan Bistro, un ristorante italiano negli Emirati arabi, per essere stato fedele alla cultura e al cibo italiano, evitando “contaminazioni” esterne delle pietanze locali. Il riconoscimento, basato sul giudizio di appassionati ed esperti della cucina Made in Italy, è stato assegnato direttamente dal presidente del Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP, Mariangela Grosoli, alla quale è anche toccato l’onore di consegnare la menzione di “100per100 Italian Menu” al ristorante – rappresentato dalla media & communication manager Giovanna Altomare – proprio per l’alta fedeltà nei riguardi dei prodotti tipici italiani.

L’evento “100per100 Italian Gala”, organizzato e promosso dall’associazione I Love Italian Food – che promuove e difende la cultura enogastronomica in Italia e nel mondo – si è durante il Gulfood 2018 – manifestazione mondiale dedicata interamente al cibo, tenutasi dal 18 al 22 febbraio – a Dubai, presso il The Artisan by Enoteca Pinchiorri.