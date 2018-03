DA RAVENNA LA RETE DI TECNICI CHE PORTA LA SICUREZZA IN MOZAMBICO

ravenna 19 febbraio 2018 E’ ravennate la capofila di una rete di imprese appena sbarcate in Mozambico: la società di ingegneria Techno insieme a BCG Engineering Group, che da tempo opera a Maputo, ha dato vita a TechnoCyMa, per mettere a disposizione delle aziende – italiane e non – attive in Mozambico l’esperienza sviluppata in Italia e nel mondo in quasi 20 anni di attività nell’ambito dell’ingegneria, della consulenza, della gestione e del training in materia di sicurezza, igiene industriale e protezione ambientale.

La sede è stata inaugurata alla presenza dell’ambasciatore italiano Marco Conticelli, del direttore dell’ICE, e di rappresentanti dell’imprenditoria italiana in Mozambico. L’iniziativa ha suscitato l’interesse di molte aziende romagnole e non, già partner di Techno sia nel settore civile che industriale: l’idea di portare il know-how italiano in Mozambico si è materializzata, in breve tempo, con la creazione del network KHItaly – Italian Know How.

“E’ un primo gruppo di una decina di aziende in grado di offrire soluzioni integrate e innovative sul territorio mozambicano coprendo l’intero ciclo dei progetti – spiega il coordinatore del progetto e presidente di Techno, Roberto Nicolucci – dallo studio di fattibilità alle fasi di progettazione, ingegneria, procurement, project management e realizzazione, fino ai servizi di manutenzione”. L’attuale gruppo può contare su 250 persone, per un fatturato annuo di 30 milioni di euro, per metà realizzato sui mercati esteri, principalmente nei settori dell’oil&gas, delle energie rinnovabili, della sanità, della petrolchimica, dello shipping, dell’alimentare e della cantieristica civile e industriale.

Le attività del network comprendono anche l’ingegneria multidisciplinare, la realizzazione di impianti elettrici, elettromeccanici, di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, di rilevazione e estinzione incendi, di abbattimento dei gas nocivi, di sistemi di sicurezza per gli accessi in quota, nonché controlli e ispezioni industriali, servizi informatici e servizi integrati di HR. Altri partner, che a breve si aggiungeranno a questo primo gruppo, sono specialisti nei settori della progettazione urbanistica, architettonica e del paesaggio, dei rilievi geofisici, topografici e geomatici e delle bonifiche ambientali.

Tra gli obiettivi del network KHItaly in Mozambico anche quello di sviluppare progetti di formazione per tecnici locali, creare partnership con società mozambicane e porsi a disposizione per progetti gestiti dalle Agenzie di Cooperazione. Progetti di training e trasferimento di know-how sono già stati progettati in passato da Techno assieme al Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara – attraverso la Techno HSE Academy – per numerose aziende e enti governativi inclusa, ad esempio, l’agenzia sudafricana EWSETA. KHItaly si propone inoltre di offrire servizi di supporto tecnico, commerciale e logistico ad altre aziende italiane che desiderano inserirsi sul mercato mozambicano.

