Prende il via domani il Master in Diritto Societario organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Modena

MODENA 15 FEBRBAIO 2018 – L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena approfondisce il tema della normativa in ambito di diritto societario, una delle aree giuridiche più rilevanti per il tessuto economico e produttivo, nonché tra le più dinamiche nel panorama giuridico nazionale. Su questa materia, di fondamentale importanza per l’attività dei professionisti contabili, prende il via domani, venerdì 16 febbraio a partire dalle ore 10 presso la Camera di Commercio, un Master in Diritto e Contenzioso Societario, organizzato in collaborazione con Wolters Kluver-Scuola di Formazione IPSOA.

L’appuntamento rientra nell’articolato percorso di formazione professionale continua organizzato dall’Ordine modenese a beneficio degli iscritti, finalizzato a garantire agli oltre 1.200 Commercialisti aderenti all’Albo provinciale utili aggiornamenti ed indispensabili nozioni per la corretta esecuzione del proprio mandato professionale. Il Master in Diritto e Contenzioso Societario è articolato in quattro giornate di alto livello scientifico, ognuna dedicata ad uno specifico tema scelto tra quelli di maggiore rilievo dal punto di vista operativo e pratico.

Le lezioni consistono in un’introduzione ragionata ai principali istituti di diritto societario, che verranno illustrati alla luce della giurisprudenza più recente, ed in una serie di esercitazioni pratiche su argomenti specifici. Il corso mira a fornire una solida preparazione teorica di base, unita ad una panoramica delle principali questioni pratiche che sono recentemente emerse nella prassi.

Gli argomenti su cui verterà il seminario di domani sono i modelli (tradizionale ed alternativo) di governo societario, i requisiti e le competenze del Collegio sindacale, la responsabilità degli amministratori verso la società, la definizione dei possibili reati societari, le operazioni sul capitale sociale.