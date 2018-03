Prelios: Fico Eataly W. tra i finalisti di MIPIM Awards 2018 a Cannes

bologna 9 marzo 2018 -Il progetto Fico Eataly World, finanziato da Prelios Sgr attraverso il Fondo PAI (Parchi Agroalimentari Italiani) e gestito da Eataly World e’ tra i quattro progetti italiani finalisti dei MIPIM Awards 2018. Promosso da CAAB, Eatalyworld e Prelios Sgr con la partecipazione dei principali investitori istituzionali italiani, Fico Eataly World e’ l’unico progetto italiano tra i quattro finalisti nella categoria Best Shopping Centre dei MIPIM Awards promossi dal piu’ grande Salone internazionale del Real Estate (Cannes, 13-16 marzo 2018). Inaugurato al pubblico il 15 novembre scorso – informa una nota – FICO Eataly World e’ tra i piu’ grandi parchi agroalimentari del mondo: si sviluppa su oltre 10 ettari di superficie e racchiude la biodiversita’ italiana. Nei primi cinque mesi ha gia’ registrato piu’ di un milione di visitatori dall’Italia e dall’estero. Rappresenta un’unicita’ a livello internazionale. Il New York Times ha inserito FICO e l’Emilia-Romagna tra le 52 destinazioni imperdibili nel mondo per il 2018. FICO Eataly World – prosegue il comunicato – e’ un capitolo di grande prestigio nel track record del Gruppo Prelios . stato infatti reso possibile dal Fondo PAI-Parchi Agroalimentari Italiani gestito da Prelios SGR, una delle SGR immobiliari leader in Italia con 32 fondi in gestione e un patrimonio gestito pari a circa 4 miliardi di euro di AUM (Asset Under Management). Il project management di FICO Eataly World e’ stato gestito da Prelios Integra, attivo in Italia nel settore dei servizi integrati di property & building management, project & construction management, engineering, due diligence, urban planning & real estate advisory e HSE, con 6 miliardi di euro di valore degli immobili in gestione per oltre 7 milioni di metri quadrati. Creato nel 1991, il MIPIM Awards e’ un concorso immobiliare di fama internazionale del MIPIM, fiera del real estate che si tiene a Cannes dal 13 al 16 marzo 2018. I vincitori verranno proclamati nel corso della cerimonia al Grand Auditorium del Palais des Festivals di Cannes il 15 marzo prossimo .

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet