NUOVA SEDE A RAVENNA PER CAR SERVER

RAVENNA 2 MARZO 2018 Car Server, nell’ambito della sua politica di vicinanza territoriale al cliente e di costante miglioramento del servizio offerto ha inaugurato la nuova Filiale di Ravenna con sede in Via Della Merenda, 44 – 48124 – Ravenna.

Car Server che è tra i top player del noleggio a lungo termine in Italia ha intrapreso con il nuovo piano industriale al 2020, su cui ha scommesso un miliardo di euro di investimenti per arrivare ad aumentare del 50% il business nel giro di quattro anni. “Un incremento legato per il 70% allo sviluppo del mercato “consumer”, tra piccoli artigiani, partite Iva e privati. Mercato che finora per noi era stato del tutto accidentale e su cui invece tutto il settore del leasing auto sta investendo e dove noi pensiamo di poter passare dai neppure 2mila contratti attuali ad almeno 12.500″, afferma Giovanni Orlandini, ad di Car Server.

