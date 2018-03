MODA: R&S MEDIOBANCA, ARMANI SI CONFERMA LA PIU’ SOLIDA, SECONDA MAX MARA

REGGIO EMILIA 15 FEBBRAIO 2018 MAX MARA è l’unica emiliano romagnola e si piazza al sesto posto su 15, ma vince in solidità. Le aziende italiane della moda sono solide dal punto di vista finanziario. E’ quanto ha messo in evidenza uno studio di R&S Mediobanca, che ha studiato un campione di 146 societa’. Tenendo conto delle Top15 i debiti sono risultati pari al 22,7% dei mezzi propri. Si tratta di societa’ che vantano inoltre una grande liquidita’, con 6,4 miliardi pari a 1,2 volte i debiti finanziari. Dallo studio di R&S Mediobanca Armani si e’ risultata la piu’ solida, vantando una posizione debitoria nulla. Inoltre la stessa Armani si e’ distinta anche come azienda piu’ liquida in rapporto all’indebitamento. Seconda in classifica e’ risultata Max Mara e terza Geox. Nelle ultime posizioni, invece, si sono collocate Benetton e Valentino. Quest’ultima del resto, ha sottolineato Mediobanca, e’ stata quella che ha avuto un payout sui dividendi molto elevato: ha infatti distribuito piu’ degli utili registrati nel periodo 2012-2016.

