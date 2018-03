MCE 2018: IMMERGAS IN FIERA “CON LE ENERGIE DELLA NATURA”

brescello 21 febbraio 2018 Immergas porta alla 41° edizione della fiera MCE 2018 nuovi prodotti, nuovi servizi e tante occasioni di approfondimento sui temi centrali per i professionisti del clima domestico e lo farà con un grande stand che punta sulla multimedialità, unita allo stile di accoglienza Immergas. Il messaggio che accoglierà i visitatori traccia una linea per i prossimi anni: “con le energie della natura”.

“Siamo di fronte a cambiamenti rapidi e molto significativi per tutto il settore – spiega Alfredo Amadei, Presidente Immergas – non solo per chi come noi investe per offrire soluzioni tecnologicamente innovative, orientate al risparmio energetico e alla sostenibilità ma anche per i professionisti del settore e per gli utenti finali che si trovano di fronte a proposte molto diverse e non tutte orientate alla trasparenza. È per questo che Immergas ha deciso di aderire al protocollo Volontario per la sorveglianza di mercato voluto da Assotermica. Una scelta orientata alla qualità e al servizio, come è tradizione per Immergas da 54 anni, ma anche per rispondere alle nuove regole per gli incentivi fiscali. Da quest’anno l’ecobonus al 65% per l’installazione di caldaie a condensazione (almeno di classe A) in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, riguarda solo gli interventi accompagnati dall’installazione di termostati evoluti. Immergas si presenta a MCE 2018 “l’Essenza del Comfort” con questi punti fermi per aprirsi, come avviene sempre, al confronto con i professionisti del settore che porta all’innovazione e alla sostenibilità. È per questo che lo stand MCE 2018, pur mantenendo un legame con la tradizione (il grande Caius Colossus alto 6 metri al centro dello spazio espositivo) punta sul green e sulla qualità dei servizi per chi opera nel settore e per gli utilizzatori finali dei prodotti Immergas, con oltre 100 presentazioni di prodotto e strategia in quattro giornate”.

Nell’edizione 2016 di MCE (oltre 2.000 espositori e 155.000 visitatori attesi da 141 Paesi) in quattro giornate lo stand Immergas è stato visitato da oltre 15mila persone.

Anche quest’anno saranno organizzati eventi speciali per i soci del Caius Club Professional (oltre 24.000 progettisti e installatori), sarà presentato un nuovo volume della collana tecnica Immergas e sono previsti focus tematici sui servizi pre e post vendita. Non mancherà la tradizionale ospitalità “all’emiliana” con un grande spazio ristorazione. Nello stand Immergas saranno impegnate mediamente oltre 100 persone nell’accoglienza e nella gestione delle iniziative che animeranno lo stand.

Alla fiera MCE Mostra Convegno Expocomfort 2018 Immergas sarà presente nel padiglione 2 stand A33 – E38, (Fieramilano Rho Pero).

