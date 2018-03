Maxi affissione di 400 metri quadri per Maserati Levante: la realizzazione è a cura di Industree Communication Hub

REGGIO EMILIA 9 MARZO 2018

Industree Communication Hub ha realizzato una spettacolare campagna di affissione dedicata a Maserati Levante: un billboard di 400 metri quadri, il più grande Out-of-home (OOH) media advertising dell’Emilia Romagna, posizionato all’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

Milano, 8 Marzo 2018 – La Casa del Tridente si è affidata a Industree Communication Hub per la realizzazione della più grande campagna affissioni dell’Emilia Romagna. Il soggetto dell’ADV ritrae il SUV Maserati Levante immerso in quattro diversi paesaggi che richiameranno, una dopo l’altra, le quattro stagioni.

Il claim della campagna, “Andare Ovunque, in prima classe” esprime il lusso, l’eccellenza e lo spirito coraggioso di Levante, il SUV che fronteggia qualsiasi situazione, padroneggia i terreni più impervi, regalando al consumatore un’esperienza di guida unica.

Sarà l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna a ospitare l’esposizione pubblicitaria di 400 metri quadri, posizionata all’interno del parcheggio principale da cui transitano ogni giorno business travellers provenienti da tutto il mondo.

Il billboard a tema inverno è il primo della campagna, a cui faranno seguito altri tre manifesti in occasione dell’alternarsi delle stagioni. Un paesaggio innevato fa da sfondo a Maserati Levante, esaltandone l’eleganza e il design made in Italy e creando una perfetta armonia che invita a lunghi viaggi immersi nel lusso.