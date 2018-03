MANUTENCOOP: CDA NOMINA IL PRESIDENTE DI BERNARDO COME NUOVO AD

bologna 26 febbraio 2018 Il cda di Manutencoop Facility Management, dopo aver preso atto delle dimissioni di Aldo Chiarini dalla carica di amministratore delegato della Societa’, ha nominato Giuliano Di Bernardo, gia’ presidente del cda, come suo sostituto. Le dimissioni di Chiarini, si legge in una nota, completano il cambio di governance societario dopo l’uscita a ottobre scorso dei soci di minoranza dalla compagine azionaria di Manutencoop e la conseguente assunzione da parte di Manutencoop societa’ cooperativa del ruolo di azionista al 100%. Il cda ha anche cooptato Laura Duo’ come nuovo membro del cda in sostituzione di Chiarini, mentre Andrea Gozzi e’ il nuovo direttore generale.

