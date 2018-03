È on line Sacmi Careers, il nuovo portale dedicato alle job opportunities

IMOLA 28 FEBBRAIO 2018 Sacmi considera la valorizzazione delle persone, delle idee e delle competenze come fattori strategici di sviluppo e competitività sui mercati internazionali. Per questo, è alla costante ricerca di talenti da inserire come figure chiave in tutti i business di riferimento.

On line dal 1° Febbraio, il nuovo portale http://careers.sacmi.com, dedicato alle job opportunities in azienda ha già registrato oltre 6.800 visite. Sul sito sono pubblicate tutte le posizioni aperte e le molteplici opportunità riservate a studenti e laureati (percorsi di alternanza scuola-lavoro, borse di studio, progetti di tesi in Sacmi, apprendistato di alta formazione finalizzato al dottorato).

In prima linea per la creazione di valore condiviso per le persone ed il territorio, Sacmi ha all’attivo oltre 40 collaborazioni con le principali Università, laboratori ed enti di ricerca in Italia e all’estero. Sul portale sono indicati, fra l’altro, i singoli argomenti di interesse con cui i laureati possono misurarsi per lo sviluppo della propria tesi di laurea specialistica.

Nel sito careers, è poi disponibile anche una sezione “eventi” ed una speciale area del sito dedicata alle testimonianze del nostro personale, diplomati e laureati che hanno trovato in Sacmi terreno fertile per tradurre le proprie ambizioni in realtà.

E, nell’ottica di promuovere ed incrementare gli scambi di informazioni ed il confronto con studenti e neo-laureati, Sacmi ha partecipato lo scorso 20 febbraio al Career Day 2018 Unibo raccogliendo oltre 250 curricula che saranno vagliati dallo staff HR e si tradurranno a breve in potenziali colloqui in azienda.

Tra i 250 curricula consegnati, numerosi i profili di studenti della laurea magistrale in Ingegneria, che potrebbero essere inseriti in percorsi di tesi da realizzarsi direttamente in azienda. Grande soddisfazione è stata espressa dallo staff Sacmi per l’interesse dimostrato dai ragazzi e per l’alta qualità dei percorsi formativi presentati.

Per i ragazzi, tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito Sacmi Careers alla pagina delle “opportunità aperte” e “tesi in azienda”

Visita il sito Sacmi Careers, costruisci il tuo futuro in Sacmi!

