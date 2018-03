LEGACOOP EMILIA OVEST Cooperazione 4.0: Big Data, opportunità per le imprese di tutti i settori e di tutte le dimensioni

REGGIO EMILIA 13 FEBBRAIO 2018 I big data rappresentano una grande opportunità per le imprese di tutti i settori e di tutte le dimensioni. E la tecnologia più evoluta, combinata alla gestione dei dati e delle informazioni, sostiene le imprese nell’elaborare strategie di successo, potenziandone il business.

Durante l’evento BIG DATA – BIG OPPORTUNITIES, programmato per oggi dalle 10 alle 13 presso il Tecnopolo di Reggio Emilia, si approfondiranno i seguenti temi: cosa sono i Big Data, quali infrastrutture necessitano, come gestirli e finalizzarli a supporto del business delle imprese.

Questa iniziativa rientra nel programma di attività “Cooperazione 4.0” del sistema Legacoop a livello regionale ed è promossa da Legacoop Emilia-Romagna congiuntamente a Legacoop Emilia Ovest ed Innovacoop.

Sono previsti interventi di esperti e il racconto di case history significative per scoprire come i Big Data rappresentino un patrimonio prezioso a servizio delle imprese, adattabile alle diverse specifiche esigenze.

