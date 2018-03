Legacoop e Confcooperative Emilia-Romagna: “guardando a EST”

bologna 14 marzo 2018 Legacoop Emilia-Romagna e Confcooperative Emilia-Romagna hanno organizzato un seminario è rivolto a tutte le imprese del SETTORE SERVIZI (facility management, logistica, ambiente, ristorazione, costruzioni e progettazione) e del SETTORE MANIFATTURIERO (housing, meccanica, packaging, tessile e abbigliamento, legno), con l’obiettivo di offrire maggiore conoscenza dei mercati dei due Paesi focus, Romania e Polonia, e dell’area Est-europea.Si inserisce all’interno del progetto “Guardando ad Est – Azione di promozione del sistema industriale e dei servizi in Romania e Polonia ” realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione di Indaco soc. coop. e Innovacoop.

Il progetto, attraverso una assistenza mirata alle imprese, ha l’obiettivo di supportare la crescita internazionale nell’area dell’Europa dell’Est (in particolare in Polonia e in Romania) e creare opportunità di mercato attraverso l’attivazione di figure commerciali dedicate, la realizzazione di market test e missioni imprenditoriali, che si svolgeranno nel corso del 2018.

Nel corso del seminario, che si terrà a Bologna in Viale Aldo Moro, 16 – Sala B alle ore 14,30 mercoledì 14 marzo, saranno approfondite le opportunità offerte dai mercati focus e le attività previste dal progetto.

Una speciale sezione sarà dedicata ad analizzare gli strumenti commerciali idonei ad affrontare i mercati dell’area: strategie di internazionalizzazione, di promozione e di branding.