Lanciata a Berlino la partnership commerciale tra SIPO e Agro T18

rimini 16 febbraio 2018 SIPO e Agro T18 sono aziende specializzate sugli ortaggi e ciascuna presenta prodotti d’eccellenza e una grande attenzione al territorio di origine e alla filiera di produzione. Due aziende private italiane, con ai vertici la quarta e terza generazione di imprenditori che lanciano una partnership commerciale per affrontare il mercato globale.

“Abbiamo scelto Berlino – dichiara Massimiliano Ceccarini, General Manager di SIPO – perché volevamo presentarci ad una platea internazionale di operatori e abbiamo voluto organizzare una presentazione della nostra alleanza e dei nostri prodotti nella maniera più italiana che c’è: un aperitivo con degustazione in una location di grande fascino e certamente non convenzionale ma allegra e divertente. Abbiamo deciso di presentarci in Germania ma abbiamo invitato anche i nuovi clienti esteri in Romagna il prossimo mese di Maggio in occasione di Macfrut 2018, premiando ben 4 buyers con il viaggio e il pernottamento. La nostra proposta – aggiunge Ceccarini – vuole centrare la domanda crescente del mercato internazionale di un prodotto di altissima qualità, garantito da esperienza e professionalità e disponibile con quella flessibilità che solo aziende dinamiche come le nostre possono offrire”.

“La scelta di unire le forze – afferma Edoardo Ramondo, Amministratore Delegato del Gruppo Agro T18 – è una grande occasione di crescita e di sviluppo per realtà come le nostre. Per affrontare le sfide del mercato di oggi occorre internazionalizzare, garantire continuità di fornitura e servizi, senza perdere il legame con il territorio e le tipicità e selezioni che caratterizzano le produzioni locali”. La rete distributiva di T18 opera al 50% con la GDO e per il restante 50% presso normal trade, centri agroalimentari, ambulanti e HoReCa, sia italiani che esteri. “C’è spazio per ampliare i mercati di riferimento con prodotti che nascono da una cultura dell’eccellenza unica in Europa – precisa Ramondo – legata alla tradizione di generazioni di produttori ma anche aperta all’innovazione e alle più recenti tendenze del mercato. Innovazioni, nuovo packaging ma anche alleanze strategiche come quella tra noi e SIPO potranno offrire nuovi sbocchi su mercati finora poco presidiati dalla produzione italiana, mantenendo sempre la filiera corta ed il controllo diretto sulle produzioni”.

SIPO è un’azienda dal DNA territoriale, opera in Romagna, la culla dell’ortofrutticoltura italiana ed è specializzata sulle coltivazioni in pieno campo di ortaggi a foglia larga, insalate, indivie, radicchi oltre che su sedani, carote e cavoli a cui si va ad aggiungere un’ampia gamma di ortaggi di nicchia segmentati in famiglie di prodotti come nel caso delle erbe aromatiche che sono proposte con ben 12 specie diverse, in confezioni studiate per un consumatore curioso e attento all’innovazione. Un’altra importante famiglia di prodotti di nicchia che sta riscuotendo un grandissimo successo in questo periodo è quella dei funghi presentati in innovative preparazioni che vanno dal prodotto intero, al mix ricettato, al prodotto tagliato e pronto da cuocere. Vanta una superficie produttiva coltivata di ettari 200 e ben 100 produttori coinvolti con un volume di produzione di 5 milioni di kg di ortaggi.

Agro T18, anch’essa fortemente legata al territorio d’origine e ricca della biodiversità che è la grande forza dell’offerta italiana, si presenta con un’ampia gamma di prodotto. Avendo consolidato negli anni rapporti con i produttori di varie zone d’Italia, T18 ha creato delle unità locali che sono in grado di proporre diversi prodotti locali selezionati quali carciofi, zucchine, prodotti della Sicilia, pomodori della zona di Pachino e tante varietà tipiche e legate al territorio piemontese. Offre produzioni a coltivazione integrata e anche biologica, assecondando la crescente domanda del mercato di tutta Europa.