La matita di Makkox per i 70 anni dei prodotti a marchio proprio Coop

BOLOGNA 28 FEBBRAIO 2018 Sono passati 70 anni dal primo olio d’oliva e dal primo sapone a marchio COOP venduti in Emilia. Oggi i prodotti a marchio COOP sono 4mila.

Dal 1948 a oggi la produzione di casa COOP si è orientata verso qualità tracciabilità, sostenibilità e bio.

Per festeggiare i 70 anni dei prodotti a marchio proprio, Coop si è rivolta al fumettista e blogger Makkox (noto soprattutto per la sua partiecipazione alla trasmissione televisiva “Gazebo”), che ha realizzato 40 tavole e 16 video per raccontare questa lunga storia.

Oggi l’offerta di prodotti a marchio COOP è articolata su diverse linee a tema (dal biologico alle specialità gastronomiche, dai prodotti salutistici a quelli per animali) e vale per Coop circa 3 miliardi di euro, con un’incidenza del 28% sul fatturato che è ben sopra la media (18-19%) degli altri gruppi italiani della Gdo.

Per i 70 anni Makkox ha ideato per l’occasione una web serie il cui protagonista è un suo sfaccendato alter ego che ha deciso di diventare più consapevole di ciò che mangia.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet