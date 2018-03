L’8 MARZO BORSA ITALIANA PARTECIPA A “RING THE BELL FOR GENDER EQUALITY”, VOGLIA DI PARITA’ (ANCHE SALARIALE) IN TUTTE LE AZIENDE

bologna 8 marzo 2018

Anche quest’anno, Borsa Italiana si è unita a altri 60 Exchange in tutto il mondo per celebrare la Giornata Internazionale della Donna e promuovere la parità di genere. ‎

Durante la speciale cerimonia di apertura del mercato, il tradizionale suono della campanella è stato dedicato ad accrescere la consapevolezza sull’emancipazione economica delle donne e sulle opportunità per il settore privato di promuovere l’uguaglianza di genere e lo sviluppo sostenibile.

Tra i promotori a livello globale di questa iniziativa a cui Borsa Italiana ha aderito: IFC, Women in ETFs, Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative, UN Global Compact, UN Women e The World Federation of Exchanges.

In tuttele aziende dell’ER l8 marzo è stato sottolineato da un tema: le donne, a ragione, chiedono parità salariale .

Sarebbe un bel modo.. lontano da tante “mimose ” retoriche.