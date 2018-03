ITALGRAF CRESCE CON IL GRUPPO LOGO

RUBIERA 6 MARZO 2018 Italgraf di Rubiera, attiva nella litografia-cartotecnica dal 1981, si appresta a festeggiare 37 anni di attività attraverso un’operazione di aggregazione ad un’importante realtà veneta, il gruppo Logo di Borgoricco di Padova. Nasce così un polo produttivo di 7mila mq suddivisi in tre impianti dedicati alla stampa digitale in piano e in bobina (bianco e nero e colori). Il gruppo aggregato vanta 150 addetti e un fatturato di 20 milioni di euro. Per Italgraf resta l’alta vocazione green con il brand Reggioverde che comprende prodotti ecosostenibili.

