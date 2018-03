IREN – A MAGGIO IL CLOSING DELL’ACQUISIZIONE DI ACAM

REGGIO EMILIA 2 MARZO 2018 REN – A MAGGIO IL CLOSING DELL’ACQUISIZIONE DI ACAM

La chiusura dell’operazione di aggregazione con Acam La Spezia arriverà con qualche settimana di anticipo rispetto al termine di fine maggio, inizialmente comunicato dai vertici di Iren. A indicare la tempistica dell’acquisizione della multi-utility ligure lo stesso Massimiliano Bianco, Amministratore delegato del gruppo quotato a piazza Affari, che ha anche aggiunto che la politica di crescita per linee esterne nelle aree geografiche di riferimento andrà avanti nei prossimi mesi alla luce di una pipeline molto importante. Ricordiamo che Iren ha comprato il 100% di Acam, il gruppo che svolge il servizio idrico e lo smaltimento rifiuti nella provincia di La Spezia, per 59 milioni di euro a cui bisogna aggiungere un indebitamento finanziario netto di 141 milioni. L’operazione prevede un aumento di capitale riservato ai comuni azionisti di Acam al prezzo di 2,13 euro per azione per un massimo di 27,7 milioni.

