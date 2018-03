IPACK-IMA e MEAT-TECH scaldano i motori

bologna 9 marzo 2018 A tre mesi dall’apertura dei tornelli oltre il 90% degli spazi destinati a Ipack-Ima e Meat-Tech risulta già assegnato a primarie aziende italiane e internazionali. Le due manifestazioni risultano pertanto in crescita sia in termini di spazi occupati che di numero di espositori.

IPACK-IMA, manifestazione specializzata del processing e packaging food e non food, si articolerà in otto padiglioni suddivisi in base alle business community di appartenenza delle aziende espositrici o alle specifiche merceologie.

Tecnologie, materiali e accessori per le industrie della pasta, bakery, milling e confectionary saranno in mostra nei padiglioni 1 e 3. Le principali realtà nazionali e internazionali presenti confermeranno IPACK-IMA come la più importante fiera al mondo per questo settore.

Spostandosi nei padiglioni attigui (5-7), i visitatori potranno invece scoprire le novità per il processo e il confezionamento alimentare, con un focus particolare sul fresh & convenience.

L’offerta per i settori del non-food, cosmetico e beni industriali in particolare, sarà situata nel padiglione 4, così come il liquid filling, ben rappresentato anche nei padiglioni dedicati alle tecnologie per l’industria alimentare.

Completeranno l’offerta, macchinari, attrezzature e dispositivi trasversali ai vari settori merceologici: le tecnologie per etichettatura, coding & tracking saranno collocate nel padiglione 14 mentre le aziende che operano nel fine linea occuperanno i padiglioni 6 e 10, completati dall’offerta in mostra a Intralogistica Italia, manifestazione organizzata da Deutsche Messe e Ipack-Ima, e dedicata alla logistica interna.

Infine, farà il suo debutto a IPACK-IMA 2018 un nuovo salone satellite dedicato ai materiali innovativi: IPACK-MAT, situato nel padiglione 14, dove saranno previsti anche altri spazi tematici e contenuti in tema di smart packaging, eco-packaging e premium packaging.

Materiali e soluzioni specifiche per le varie business community saranno presenti invece in tutti i padiglioni, comprese tecnologie per l’automazione e la robotica saranno protagoniste ad IPACK-IMA con le principali aziende leader del comparto.

Tecnologie, attrezzature ausiliarie e ingredienti per la lavorazione della carne faranno, invece, bella mostra di sé a MEAT-TECH, manifestazione specializzata in tecnologie e soluzioni innovative per l’industria della lavorazione, del confezionamento e della distribuzione di questo alimento. Situata nel padiglione 2 all’ingresso Est del quartiere espositivo, alla sua seconda edizione la manifestazione si configura come evento di riferimento europeo per e della carne e potrà contare sulla partecipazione delle principali aziende del comparto.

I grandi temi

Economia circolare e sostenibilità saranno al centro dello spazio gestito dal Conai, così come i prodotti in corsa per l’Oscar dell’Imballaggio nell’area gestita dell’Istituto Italiano Imballaggio.

La digitalizzazione e le tematiche legate all’e-commerce saranno invece oggetto di un convegno organizzato in collaborazione con Netcomm, il consorzio italiano dell’e-commerce: l’appuntamento, che segue quello di successo già realizzato a fine gennaio, porrà il focus su soluzioni appositamente pensate per la vendita attraverso i canali digitali, e protagoniste ne saranno le risposte delle stesse aziende espositrici.

Altre tematiche trasversali che saranno declinate con appuntamenti specifici e attraverso l’offerta merceologica saranno quelle dell’anticontraffazione e della serializzazione nei settori food, fashion e cura della persona. Le specifiche produttive legate agli alimenti free from e al sanitary design, alla marca propria e a quella privata saranno inoltre parte dell’offerta per gli operatori dell’industria alimentare e delle bevande.

La fiera 2.0

Gli incontri B2B saranno assicurati da una innovativa piattaforma di matching online, My Matching, che consente un’elevata profilazione degli utenti e offre suggerimenti di incontro tra buyer ed espositori.

Un altro strumento che sta già favorendo l’incontro tra l’offerta degli espositori e i visitatori è lo Smart Catalog. Si tratta di un innovativo catalogo online che combina le informazioni classiche dei cataloghi fieristici con le informazioni che le aziende pubblicano sui propri canali web.

Questo strumento si integra, inoltre, perfettamente, con la promozione effettuata attraverso i canali social ufficiali delle due fiere su Facebook, Twitter e LinkedIn.

L’internazionalità

A garantire la qualità delle attività di promozione e sviluppo e l’importanza della fiera quale vetrina internazionale per le aziende, è arrivata anche la US Commercial Department Certification, la prestigiosa Trade Fair Certification (TFC), un riconoscimento concesso in esclusiva alle manifestazioni a vocazione internazionale, in grado di offrire agli operatori statunitensi l’accesso a mercati in espansione con ampie opportunità di business e incremento dell’export.

The Innovation Alliance

IPACK-IMA e MEAT-TECH beneficeranno inoltre dalla contemporaneità con le altre fiere parte del progetto “The Innovation Alliance”: Plast, Print4All e Intralogistica Italia. Insieme, i cinque appuntamenti occuperanno quasi l’intero quartiere fieristico Fiera Milano a Rho. La partecipazione sarà facilitata da un unico titolo d’ingresso che consentirà l’accesso a tutte le manifestazioni.