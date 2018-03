IMMERGAS NELL’ALBO NAZIONALE DI CONFINDUSTRIA “IMPRESE AMICHE DELLA SCUOLA”

BRESCELLO 13 FEBBRAIO 2018 – Durante la premiazione della 24^ edizione di Orientagiovani tre aziende reggiane: Immergas di Brescello, Argo Tractors di Fabbrico e Crisden di Reggio Emilia hanno ricevuto una menzione speciale e sono state inserite nell’Albo delle Imprese Amiche della Scuola di Confindustria, una ristretta élite composta di sole 41 realtà su tutto il territorio nazionale. L’evento annuale di Confindustria, rivolto a imprenditori e studenti di quarta e quinta superiore, si è tenuto a Roma.

Il riconoscimento premia l’impegno delle aziende nella formazione del capitale umano, oltre agli imprenditori che collaborano alle attività di orientamento e di alternanza scuola-lavoro e che sostengono la formazione professionale, le collaborazioni con Università e ITS e più in generale ogni forma di attenzione verso la formazione dei giovani.

Ecco la motivazione del premio: Immergas, impresa leader italiana nella produzione e commercializzazione di caldaie, da sempre crede e investe nella formazione verso i professionisti del proprio settore e da oltre 15 anni verso il mondo della scuola a 360°, dagli scolari delle elementari fino a neo-laureati.

I progetti sono molteplici e specifici per ogni età e indirizzo di studio. L’intento comune a tutte le attività è quello di diffondere la cultura d’impresa, sostenere i ragazzi nell’orientamento in ogni fase del loro percorso scolastico, accrescere le loro competenze, integrando le conoscenze scolastiche con il know-how aziendale e, non da meno, sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche dell’energia e dell’ambiente. Il punto di forza è quello di potersi rivolgere a studenti di ogni ordine e grado, mettendo a loro disposizione l’esperienza e la professionalità, ma anche la cordialità e l’entusiasmo dei suoi collaboratori.

La capillarità degli interventi e la continuità di collaborazione, in particolare con gli istituti del territorio, rappresentano un grande valore aggiunto.

