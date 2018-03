IMA – VACCHI: PROSEGUE LA CRESCITA NEL 2018 E RICAVI A 2 MILIARDI NEL 2020

bologna 27 febbraio 2018 In un’intervista ad Affari e Finanza, l’Ad di IMA Alberto Vacchi ha accennato alle prospettive della società nei prossimi anni. Proseguendo nella strategia di crescita sia interna che esterna, il manager vede come prossimo obiettivo i 2 miliardi di fatturato da raggiungere entro il 2020 (1,4 miliardi il dato preliminare del 2017). Più a breve termine, nel 2018 il giro d’affari dovrebbe registrare un’ulteriore crescita a parità di perimetro, in relazione agli ordini ricevuti da inizio anno. In linea alla tradizione del gruppo, i vertici di IMA stanno valutando anche diverse opzioni di acquisizioni da effettuare in corso d’anno, forti di una posizione finanziaria che permette di fronteggiare queste operazioni in autonomia.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet