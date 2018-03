IGD – RAGGRUPPAMENTO EFFETTIVO DAL 19 FEBBRAIO

BOLOGNA 15 FEBBRAIO 2018 Igd ha comunicato che in esecuzione della delibera assunta in data 12 febbraio dall’assemblea straordinaria degli azionisti, il prossimo 19 febbraio il gruppo procederà al raggruppamento di n 813.045.631 azioni ordinarie. Il raggruppamento avverrà nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie già esistenti. Una volta completato il raggruppamento, il capitale sociale del gruppo con sede nel ravennate rimarrà invariato, pari a 599.760.378,16 euro, suddiviso in 81.304.563 azioni ordinarie. L’operazione risulta propedeutica all’aumento di capitale di 150 milioni previsto entro fine anno.

