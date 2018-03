Il gruppo tedesco Zeppelin compra la NUOVA CIBA

reggio emilia 21 febbraio 2018 Nuova Ciba, storica azienda reggiana leader sul mercato mondiale nella progettazione e costruzione di impianti automatici di trasporto, stoccaggio e dosatura di prodotti per l’industria della gomma, è stata acquisita dal gruppo tedesco Zeppelin.

L’azienda di Reggio Emilia, che impiega circa 50 addetti ed ha registrato un fatturato 2017 di circa 14 milioni di Euro, è uscita così dall’orbita dei Soci fondatori Egisto Giuliani e Corrado Alessandri, dopo quasi quarant’anni di loro presenza nel capitale sociale.

L’operazione ha visto l’acquisto dell’intero pacchetto azionario di Nuova Ciba ed è stata assistita in ambito legale, fiscale e societario dagli studi professionali RTZ e RTZ Legal.

I professionisti impegnati nell’operazione, nell’interesse degli azionisti uscenti, sono stati i commercialisti Mirco Zucca e Gabriele Polenghi e gli avvocati Massimiliano Ferrari e Zakaria Abouabid.

La parte acquirente è stata assistita da uno studio legale milanese e da PWC.

L’operazione, voluta dagli azionisti uscenti per garantire alla società prospettive di crescita ulteriore nel lungo periodo e contestuale permanenza del sito produttivo in terra emiliana, ha individuato in Zeppelin un acquirente strategico e solido, operante in ambito internazionale, tra gli altri, nello stesso settore di Nuova Ciba.

Il successo delle trattative e il trasferimento della società a Zeppelin Group garantisce, pertanto, continuità operativa e conservazione dell’attività imprenditoriale sul territorio reggiano, assicurando al personale dipendente e all’indotto locale la conservazione del posto di lavoro e nuove opportunità imprenditoriali, ulteriori rispetto a quelle già sviluppate e consolidate negli anni.

Gli azionisti uscenti conserveranno un ruolo apicale all’interno della società, garantendo, nell’immediato, continuità di gestione e manageriale.

Zeppelin Group opera in 190 paesi con circa 7.800 dipendenti ed un fatturato annuo di circa 2,3 miliardi di Euro. L’ingresso di questo colosso nella reggiana “Nuova Ciba” dimostra ancora una volta la qualità della nostra imprenditoria locale e l’apprezzamento di essa in tutto il mondo.

