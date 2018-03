IL GRUPPO PRISMI ENTRA NEL MERCATO SVIZZERO

MODENA 20 FEBBRAIO 2018 Il Gruppo PRISMI, quotato su AIM Italia e leader in Italia nei servizi di Digital marketing, annuncia l’ingresso nel mercato delle PMI della svizzera italiana: la controllata PRISMI CH e MediaTI Marketing SA hanno siglato in data odierna un accordo strategico per la distribuzione ai clienti di MediaTI Marketing dei servizi di web marketing erogati da PRISMI CH.

Grazie all’accordo, MediaTI Marketing, detenuta dal gruppo Corriere del Ticino, che rappresenta il primo gruppo editoriale privato della Svizzera Italiana, potrà ampliare la sua ampia offerta multimediale, potendo offrire alla sua clientela servizi di web marketing altamente innovativi, frutto dell’esperienza ventennale del Gruppo PRISMI, che vanno dalla realizzazione di siti internet alla visibilità sui motori di ricerca (SEO), dall’e-commerce ai servizi social.

Alessandro Reggiani, Presidente di PRISMI: “Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo siglato con MediaTI Marketing, che rappresenta un passo importante nel processo di internazionalizzazione del Gruppo e ci consente di entrare, con la nostra controllata PRISMI CH, nel mercato svizzero e in particolare nel cantone Ticino che presenta un bacino potenziale di circa 34 mila PMI. La condivisione, anche nella direzione della formazione alla forza vendita, del nostro know-how con il partner svizzero, rappresenta un ulteriore tassello della nuova strategia del Gruppo PRISMI”.

Claudio Gehringer, Vice Presidente esecutivo di MediaTI Marketing: “Siamo molto contenti dell’accordo siglato, in quanto crediamo fortemente nello sviluppo di servizi digitali avanzati che possano aiutare i nostri clienti nel processo di digitalizzazione. In Prismi CH abbiamo trovato un partner ideale per poter offrire a livello svizzero, un’offerta digitale semplice, efficace e performante.”

