Gima TT premiata per strategia utilizzo mercati

BOLOGNA 15 FEBBRAIO 2018 Per il quinto anno Equita ha consegnato i premi per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali. Prima classificata per la categoria mercati azionari e’ la bolognese Gima TT .

I premi, sono stati assegnati in occasione dell’evento che si e’ tenuto presso l’Universita’ Bocconi di presentazione del paper “Why do Italian companies go public? An empirical analysis of the period 2006-2016”. Nella categoria raccolta di fondi sul mercato azionario 1* classificata Gima TT

Il Premio, che e’ stato consegnato da Equita con il patrocinio di Universita’ Bocconi ed il supporto di Borsa Italiana, e’ volto a riconoscere alle societa’ selezionate l’originalita’ e l’efficacia dell’operazione realizzata sul mercato dei capitali come leva per il rilancio e lo sviluppo dell’impresa. L’elenco di operazioni/societa’ candidate al Premio e’ stato predisposto considerando le operazioni effettuate da societa’ italiane in un intervallo temporale che va dal 4 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.

